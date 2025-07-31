Движение поездов в Волгоградской области восстановлено после падения БПЛА

Движение поездов на участке Котельниково — Канальная в Волгоградской области полностью восстановлено после падения на пути обломков БПЛА. Максимальная задержка поездов составила до шести часов, сообщил Telegram-канал РЖД.

ЧП произошло в ночь на 31 июля, когда силы ПВО сбивали дроны ВСУ над российскими регионами. При падении обломков БПЛА были задержаны пассажирские поезда № 532 Адлер – Киров, № 531 Киров – Адлер, а также пригородный поезд № 6212 Котельниково – Волгоград-1.

Пассажиров поездов, задержанных более чем на четыре часа, обеспечили питанием. РЖД прилагает усилия для сокращения времени задержки составов, заверили в ведомстве.

В районе станции Тингута Светлоярского района области сегодня утром работали саперы, рассказал губернатор Андрей Бочаров. По его словам, повреждений путей не обнаружено, также обошлось без жертв.