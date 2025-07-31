Под Волгоградом обломки БПЛА упали на железную дорогу

В Волгоградской области обломки БПЛА упали на железнодорожную инфраструктуру. Из-за этого приостановлено движение поездов на участке Котельниково—Канальная Приволжской железной дороги, сообщили в РЖД. Пострадавших нет.

В результате ЧП задержаны пассажирские поезда №532 Адлер—Киров, №531 Киров—Адлер, а также пригородный поезд №6212 сообщением Котельниково—Волгоград-1. Максимальное время задержки превышает четыре часа.

По данным Минобороны, за ночь над регионом сбили 11 беспилотников. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что из-за обломков БПЛА ограничено движение поездов в районе станции Тингута Светлоярского района. Кроме того, нарушена подача газа в 65 частных домов в Котельниковском районе.