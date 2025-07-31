Трамп назвал экономику России мертвой

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему безразличны экономические отношения Индии и России. Две страны «могут вместе уничтожать свою мертвую экономику», добавил глава государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Мне все равно, что Индия делает с Россией,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.— Они могут вместе угробить свои мертвые экономики, мне то что». Он добавил, что торговый оборот США и Индии невелик. Точно так же Россия и США «почти не ведут совместных дел», сказал американский президент.

В том же посте господин Трамп негативно отозвался о прошлой работе Дмитрия Медведева на посту президента России. Замглавы Совбеза РФ счел это угрозой.

Вчера Дональд Трамп сообщил, что введет в отношении индийских товаров пошлины в размере 25%. Среди причин он указал тот факт, что Индия — один из крупнейших покупателей российских энергоносителей. Индийское правительство заявило, что намерено заключить торговое соглашение с США.

О тарифной политике США — в материале «Ъ» «Гадания по торговой сделке».