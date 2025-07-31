Трамп призвал Медведева следить за словами

Президент США Дональд Трамп назвал Дмитрия Медведева «провальным бывшим президентом России». Господин Трамп призвал его «следить за словами».

«Медведева, провального бывшего президента России, который до сих пор думает, что он президент, предупредите следить за словами, — написал господин Трамп в своей соцсети Truth Social. — Он входит в очень опасную зону!».

Какое высказывание господина Медведева вызвало недовольство, президент США не уточнил. 28 июля он установил новый дедлайн по достижению соглашения между Россией и Украиной: 10–12 дней вместо изначальных 50. По истечению срока он пригрозил ввести против РФ санкции. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ответил, что новый дедлайн Дональда Трампа превращает переговорный процесс в «игру ультиматумов». Он назвал это «шагом к войне». Господин Медведев также призвал не указывать России, когда ей надо начинать переговоры.

Подробности — в материале «Ъ» «Дональд Трамп не держит срока».