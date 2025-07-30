Индия нацелена заключить сделку с США, несмотря на угрозы Трампа ввести пошлины

Индийские власти по-прежнему привержены цели заключить торговое соглашение с США. Об этом говорится в заявлении правительства Индии, которое оно выпустило после заявлений президента США Дональда Трампа о намерении ввести 25-процентные пошлины на индийские товары с 1 августа. В правительстве заявили, что приняли к сведению высказывания американского лидера и изучают возможные последствия.

«В течение последних нескольких месяцев Индия и США вели переговоры о заключении справедливого, сбалансированного и взаимовыгодного двустороннего торгового соглашения,— говорится в заявлении. Мы сохраняем приверженность этой цели».

В правительстве отметили, что предпримут «все необходимые шаги для защиты национальных интересов».

Ранее сегодня президент США заявил, что введет пошлины в 25% против Индии, несмотря на продолжающиеся переговоры о торговом соглашении. Господина Трамп назвал торговые барьеры со стороны Индии причиной низких темпом торговли Индии и США. Он также отметил, что вводит пошлины из-за того, что Нью-Дели в больших объемах закупает российские энергоресурсы.

Агентство Bloomberg ранее со ссылкой на источники сообщило, что Индия планирует продолжить переговоры с США по торговому соглашению, даже если Дональд Трамп на этой неделе введет пошлины на индийские товары. Накануне господин Трамп сообщил, что намерен ввести пошлины на товары из Индии, если стороны не придут к торговому соглашению.

2 апреля США ввели 26-процентные пошлины на индийские товары, но затем приостановили их действие, чтобы стороны могли достичь торгового соглашения. Этот срок истекает 1 августа. Торговый представитель США Джеймисон Грир ранее заявил, что США нужно больше времени для переговоров с Индией, чтобы оценить готовность страны открыть свой рынок для американского экспорта.

Анастасия Домбицкая