Дивиденды НМТП за 2024 год составят 0,9573 рубля на акцию

Акционеры ПАО «Новороссийский морской торговый порт» утвердили дивиденды по итогам 2024 года в размере 0,9573 руб. на акцию. Совокупный объем выплат акционерам составит порядка 18 млрд руб., следует из сообщения компании, опубликованного на официальном ресурсе раскрытия корпоративной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ПАО «НМТП» Фото: Пресс-служба ПАО «НМТП»

Датой закрытия реестра для получения дивидендов назначено 14 июля. Выплаты номинальным держателям и доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре, будут произведены в период с 15 по 28 июля. Остальным акционерам — с 15 июля по 18 августа.

Кроме того, в рамках годового собрания акционеров был сформирован новый состав совета директоров компании. Персоналии избранных членов не раскрываются.

Ранее компания сообщала, что чистая прибыль НМТП по итогам 2024 года по МСФО увеличилась на 25,2%, достигнув 37,8 млрд руб. Оператор сохраняет позиции крупнейшего российского порта по объему грузооборота. Контрольный пакет акций НМТП (62%) принадлежит АО «Транснефть».

Вячеслав Рыжков