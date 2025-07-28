Медведев назвал угрозой и «шагом к войне» ультиматум Трампа по Украине

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что новый дедлайн президента США Дональда Трампа по завершению российско-украинского конфликта превращает переговорный процесс в «игру ультиматумов». Так он прокомментировал сокращение главой Белого дома с 50 до 10-12 дней срока для прекращения боевых действий на Украине.

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Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной (США,— "Ъ"),— написал господин Медведев в соцсети X. Также он призвал президента США помнить, что Россия — «не Израиль и даже не Иран».

Сегодня Дональд Трамп заявлял, что любит россиян и не хочет вводить новые санкции. Однако он будет вынужден это сделать, если в переговорах России и Украины не появится прогресс. После истечения срока в 10-12 дней президент США пообещал ввести 100-процентные пошлины против стран, импортирующих из России нефть и газ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Теория пошлинной вероятности».