Медведев ответил экстремисту Грэму, что не ему и не Трампу указывать России

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил американскому сенатору Линдси Грэму (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), который призвал Россию сесть за стол переговоров с Украиной. Господин Медведев заявил, что «переговоры закончатся, когда будут достигнуты все цели» российской СВО.

«Не вам и не (Дональду) Трампу диктовать, когда "садиться за стол переговоров" — написал господин Медведев в соцсети Х. — Работайте ради Америки прежде всего, дедули!».

Вчера президент США Дональд Трамп установил новый дедлайн по достижению соглашения между РФ и Украиной: он не будет превышать 10-12 дней вместо ранее намеченных 50. Господин Трамп остался недоволен отсутствием прогресса на встречах российской и украинской делегаций в Стамбуле, а также пригрозил ввести санкции против Москвы. Дмитрий Медведев назвал его ультиматум «шагом к войне».

Какие санкции грозят России — в материале «Ъ FM» «Теория пошлинной вероятности».