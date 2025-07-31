Завершено банкротство новосибирского завода «Сибсельмаш»

Седьмой арбитражный апелляционный суд постановил завершить процедуру конкурсного производства в отношении ОАО «Новосибирское производственное объединение „Сибсельмаш“». Решение опубликовано 28 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, конкурсный управляющий Сергей Галандин подал ходатайство о завершении процедуры в отношении завода еще в апреле 2025 года. В судебном заседании он настаивал на прекращении производства по делу и представил отчет, подтверждающий отсутствие в конкурсной массе денежных средств и имущества для продолжения процедуры банкротства. Налоговая служба поддержала его ходатайство.

Однако арбитражный суд Новосибирской области отказал в его удовлетворении и продлил срок конкурсного производства еще на три месяца. Причиной отказа стал иск «Метресурса» к «НПО „Сибсельмаш“» и ООО «Меркас» о признании сделки по продаже имущества недействительной. Конкурсный управляющий обжаловал это решение.

«НПО „Сибсельмаш“» признан банкротом в 2019 году, конкурсное производство в отношении предприятия введено в 2021 году, на тот момент в реестр требований кредиторов был включен 1 млрд руб. 100% компании принадлежали госкорпорации «Ростех».

В 2020 году завод был продан в рамках процедуры банкротства на торгах за 505 млн руб. московской компании «Меркас». Позже имущество было частично распродано другим организациям. Впоследствии второй участник торгов - предприятие «Курганприбор» и Министерство промышленности и торговли РФ оспорили в суде сделку и добились отмены итогов торгов по продаже имущества «Сибсельмаша». Тогда суд постановил взыскать имущество завода в пользу РФ. В мае 2025-го сенатор Российской Федерации от Курганской областной думы Сергей Муратов заявил, что «Сибсельмаш» перешел под управление группы компаний «Курганприбор».

Лолита Белова