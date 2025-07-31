Новые трехсекционные трамваи начнут ездить по Екатеринбургу зимой

Уже предстоящей зимой в Екатеринбурге на маршруты выпустят все 15 новых трехсекционных трамваев, сообщил у себя в Telegram-канале врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. Первые вагоны доставят в Екатеринбург в ближайшие месяцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Сейчас на Усть-Катавском вагоностроительном заводе (УКВЗ) в Челябинской области идет сборка трамваев — благодаря модульной конструкции сборка трамвая на конвейере занимает около недели. В них появятся климат-контроль, USB-зарядки и информтабло, трамваи будут полностью низкополольными. По данным департамента информационной политики, по итогам обкатки тестового вагона на заводе улучшили интерьер салона, заменили некоторые материалы на более современные и долговечные. Для удобства пассажиров изменено расположение поручней, установлена новая система безопасности для водителя.

Напомним, УКВЗ стал победителем аукциона на поставку 15 трехсекционных трамваев в Екатеринбург. Сумма контракта составила 2,1 млрд руб., что позволило сэкономить около 500 млн руб. Трамваи модели «Кастор» длиной чуть более 25 м и вместимостью на 261 пассажира. В салонах установлены 64 сидячих места, предусмотрены широкие дверные проемы и места для маломобильных пассажиров.

Ирина Пичурина