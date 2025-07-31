Китайская компания создаст туркомплекс под Красноярском за 800 млн рублей

Совместный с китайской компанией туристический проект запустят под Красноярском, его стоимость составит 800 млн руб. Он предполагает обустройство инфраструктуры для отдыха на базе туристического комплекса «Манская крепость», расположенного в поселке Манский. Проектом предусмотрено создание культурного китайского центра и ресторана высокой китайской кухни.

Реализацией займутся туроператор «Большое рыболовное путешествие» и ООО «Шэнцзинская компания управления цепочками поставок (Ляонин)», сообщает «Корпорация развития Енисейской Сибири». Закончить работы планируется к весне 2028 года.

«Помимо строительства всех необходимых объектов для проживания гостей, компания «Большое рыболовное путешествие» займется организацией программ активного отдыха, рыбалки, охоты и разработкой маршрутов для вездеходной техники в тайге. Также мы берем на себя обязательства по развитию окрестных территорий для создания охотничьих фермерских угодий»,— рассказала генеральный директор ООО «Большое рыболовное путешествие» Роза Даурская.

ООО «Большое рыболовное путешествие» — краевой туроператор, специализирующийся на любительской рекреационной рыбалке. С 2018 года команда занимается организацией рыболовных туров, а также строительством объектов туристической индустрии.

ООО «Шэнцзинская компания управления цепочками поставок (Ляонин)» в 2023 году зарегистрировала в Красноярске компанию по выращиванию зерна ООО «Енисей Сосна». Гендиректором общества является Валерий Гаврилин. Уставной капитал предприятия составляет 100 тыс. руб.

Лолита Белова