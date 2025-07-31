Спрос на склады в Москве упал на 63% из-за замедления e-commerce

Рынок складской недвижимости Москвы и Подмосковья столкнулся с резким падением спроса: за первое полугодие 2025 года объем сделок сократился на 63% год к году, до 792 тыс. кв. м. Основная причина — замедление активности маркетплейсов, которые ранее активно арендовали и покупали площади.

По данным CMWP, доля сделок built-to-suit (строительство под заказчика) упала до 5% против 32% годом ранее. Арендные ставки остаются высокими — в среднем 12,1 тыс. руб. за кв. м в год, что также сдерживает спрос. Компании предпочитают оптимизировать имеющиеся площади из-за дорогого кредитования.

Вакансия в складских помещениях растет и к концу года может достичь 3,5%. Девелоперы приостанавливают спекулятивное строительство, ожидая якорных арендаторов. В стадии строительства сейчас находится 1,9 млн кв. м — втрое больше, чем год назад.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Ритейл расстроил логопарки».