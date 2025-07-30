ФРС вновь сохранила процентную ставку на уровне 4,25–4,5% годовых

Федеральная резервная служба (ФРС) США сохранила ключевую ставку на уровне 4,25–4,5%. О принятом решении говорится на сайте пресс-службы регулятора. Такой диапазон сохраняется с декабря 2024 года.

После того как в июне процентная ставка вновь была сохранена на этом уровне, президент Дональд Трамп раскритиковал ФРС. Он призвал ведомство понизить ставку на один процентный пункт.

16 июля агентство Bloomberg сообщило, что американский президент подготовил проект письма об увольнении главы ФРС Джерома Пауэлла. Позже Дональд Трамп опроверг слухи о скором увольнении господина Пауэлла, однако потом снова критиковал слишком высокую ставку.

Подробнее — в материале «Ъ» «ФРС не уступила Трампу».