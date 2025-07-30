В Отрадненском районе открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

В хуторе Хорин Отрадненского района заработал фельдшерско-акушерский пункт, который обеспечит медицинской помощью более ста местных жителей. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Медучреждение оборудовали всем необходимым для первичной помощи. В центре можно пройти обследования, вакцинацию и получить консультации специалистов. Ранее жителям приходилось преодолевать 10 км до ближайшего медпункта.

«Мы стремимся, чтобы первичное звено здравоохранения стало доступным в каждом уголке региона. Так, за 10 лет в крае построили 91 фельдшерско-акушерский пункт. В этом году планируем открыть еще 22»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Медпункт возвели в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». По региональной программе «Развитие здравоохранения» в 2025 году планируют построить еще 11 офисов врачей общей практики.

Анна Гречко