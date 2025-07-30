Два грузовика столкнулись на М-4 «Дон» под Краснодаром

На федеральной трассе М-4 «Дон» возле поселка Знаменского столкнулись два грузовика. Авария произошла около 12:25 по мск, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

39-летний водитель грузовика Volvo двигался в направлении Адыгеи и начал перестраиваться. В этот момент с автомобилем столкнулся большегруз Mercedes под управлением 63-летнего мужчины.

По словам водителя Mercedes, во время движения у его транспортного средства возникли технические неполадки с прицепом, из-за чего он не справился с управлением и врезался сначала в Volvo, а затем в дорожное ограждение.

В результате происшествия никто не пострадал. Однако столкновение вызвало затор на дороге. По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Анна Гречко