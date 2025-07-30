В Ростове сократилась средняя площадь покупаемых новостроек за год

За год средняя площадь квартиры, приобретаемой в новостройке в Ростове-на-Дону, сократилась на 1,1 кв. м и составила 50,1 кв. м. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на данные «Циан.Аналитика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Эксперты проанализировали 40 локаций, в том числе города с населением от 500 тыс. человек, и подсчитали площади квартир в сделках на первичном рынке с января 2024 года по июнь 2025 года.

Средняя площадь приобретаемых квартир начала сокращаться после завершения безадресной льготной программы и повышения рыночных ставок в сегменте новостроек. Если в июле 2024 года метраж сделки составлял 52,1 кв. м, то сейчас — 50,4 кв. м, отмечается в исследовании.

Аналитики отмечают, что ужесточение ипотечных условий вместе с продолжающимся ростом цен вынудили покупателей новостроек делать выбор в пользу более доступного, а значит, и более компактного жилья. Переход от стимулирования массового спроса на жилье к адресным программам пока не привел к смещению спроса в сторону просторных квартир.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в первом полугодии 2025 года в Ростове-на-Дону введено в эксплуатацию 289 тыс. кв м жилья, что на 11,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Наталья Белоштейн