Ростов увеличил ввод жилья на 11,6% в первом полугодии

За первое полугодие 2025 года в Ростове-на-Дону введено в эксплуатацию 289 тыс. кв м жилья, что на 11,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил ДОМОСТРОЙДОН.РУ. со ссылкой на информационную систему «Домостройпрофи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации аналитиков, с января по июнь в Ростове сдано 5,9 тыс. квартир в 20 новостройках. Для сравнения: за аналогичный период 2024 года, по данным Ростовстата, в городе ввели в эксплуатацию чуть более 260 тыс. кв м жилья, что составило свыше 2,8 тыс. квартир.

«В настоящее время в регионе строится около 3,4 млн кв м жилья. Из общей площади строящегося жилья 0,9% находится в 90-100% готовности, а 33,1% — в готовности 0 —10%. Остальные объекты имеют готовность от десяти до 90%. Сроки сдачи домов варьируются от второго квартала 2025 года до четвертого квартала 2034 года. По планам, 26 строящихся домов должны быть сданы в четвертом квартале 2025 года, еще 14 объектов — в третьем квартале»,— приводятся в сообщении данные специалистов «Домостройпрофи».

Как сообщал ранее «Ъ-Ростов», в городе продолжает действовать мораторий на строительство. За второй квартал года не выдано ни одного разрешения на строительство жилых домов, за исключением продлений ранее выданных.

Валентина Любашенко