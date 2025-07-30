Игроки «Краснодара-ЮМР» выступят на международном турнире в Москве

Три футболиста пляжного клуба «Краснодар-ЮМР» примут участие в матчах Московского международного кубка-2025. Турнир пройдет с 31 июля по 3 августа, в нем сыграют восемь команд из шести стран, сообщает пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПФК «Краснодар-ЮМР» Фото: пресс-служба ПФК «Краснодар-ЮМР»

Защитник Максим Аркан вызван в сборную России, которая выступит в группе В вместе с «Коринтиансом» (Бразилия), «Голсапушем» (Иран) и московским «Строгино». Форвард «Краснодара-ЮМР» Сикинья сыграет за бразильский клуб на правах краткосрочной аренды. Голкипер молодежной команды Иван Горохов усилит казахстанскую «Малайсары».

В группе А сыграют «Аль Махмаль» (Саудовская Аравия), «Малайсары», ЦОР (Беларусь) и «Локомотив» (Москва). Действующим обладателем трофея остается «Коринтианс», победивший в финале ММК-2024 «Локомотив» со счетом 6:4. Первый розыгрыш кубка прошел в 2022 году, чемпионом стал ЦСКА.

Анна Гречко