«Альфа-финанс» запустит ЦОД за 1,9 млрд рублей под Новосибирском в 2025 году

Московская компания «Альфа-финанс» (Москва, ГК «Альфаком») планирует ввести в эксплуатацию центр обработки данных, который строит под Новосибирском, в августе-сентябре 2025 года. В настоящее время на площадке выполняются монтажные работы, сообщил «Ъ-Сибирь» министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Как писал ранее «Ъ-Сибирь», инвестиции в проект составят 1,9 млрд руб. Выполнить все работы по объекту компания намеревалась к 2024 году. Проект реализуется на площадке промышленно-логистического парка Новосибирской области.

Гендиректор и владелец компании Мария Бейлиш отмечала, что дата-центр будет одним из самых крупных в Сибири - более 1,8 тыс. стойко-мест для ИТ-оборудования.

Лолита Белова