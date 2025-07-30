Хакерская атака на аптеки «Столички» не коснулась персональных данных клиентов

При хакерской атаке на информационную систему аптек «Столички» не зафиксировано утечки персональных данных клиентов. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В сообщении сети уточняется, что работы по восстановлению сервисов еще продолжаются.

Кибератака произошла накануне. Вместе с аптеками столкнулись с неполадками системы материнского для «Столички» холдинга «Неофарм». Ранее жертвой хакерской атаки стала сеть алкогольных магазинов «Винлаб». Самая масштабная атака произошла 28 июля на IT-систему авиакомпании «Аэрофлот» — отмена десятков рейсов обошлась перевозчику по меньшей мере в 250 млн руб.

Как писал «Ъ», случай с атакой на аптеки вызвал недоумение в даркнете. В хакерском сообществе сочли цель неэтичной.

Подробнее — в материале «Хакеры продемонстрировали неэтичность».