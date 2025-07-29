«Неофарм» вслед за «Столичками» сообщил о сбое в работе сервисов

Сеть аптек «Неофарм» сообщила о проблемах в работе сервисов и пообещала восстановить функции в ближайшее время. Аналогичное заявление ранее сделала другая аптечная сеть ООО «Нео-фарм» — «Столички».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Тексты сообщений на сайтах аптек идентичны. «Бронирование недоступно. Просмотр данных по программе лояльности недоступен...»— говорится на сайте «Неофарм». Как и «Столички», сеть сообщает, что не работают некоторые аптеки.

Telegram-канал Mash утверждал, что сервисы аптек взломали. Официально в «Нео-фарм» информацию о кибератаке не комментировали.

Сеть аптек «Неофарм» насчитывает около 1,6 тыс. точек в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В 2024 году объем продаж компании составил 91,3 млрд руб.