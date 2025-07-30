Минобороны России сообщило об ударах по транспортной инфраструктуре ВСУ

Российская армия нанесла удары по транспортной инфраструктуре Украины, используемой в интересах украинских вооруженных сил (ВСУ). Также целями ударов были склад робототехнических комплексов и пункты временной дислокации ВСУ в 156 районах, сообщило Минобороны России.

Согласно сводке ведомства, российские средства ПВО за сутки сбили две управляемые авиационные бомбы и 133 беспилотника самолетного типа.

На прошлой неделе российские войска ударили по предприятиям ВПК Украины и по объектам энергетического комплекса, обеспечивающие деятельность ВСУ. Также в этом месяце Минобороны сообщало о поражении инфраструктуры военных аэродромов Украины.