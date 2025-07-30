Российские ПВО за сутки сбили более 130 беспилотников

Минобороны России сообщило, что средства ПВО за сутки сбили две управляемые авиационные бомбы. Также были уничтожены 133 беспилотника самолетного типа.

Кроме того, российские военнослужащие нанесли поражение транспортной инфраструктуре армии Украины, складу робототехнических комплексов и пунктам временной дислокации воинских формирований, заявила пресс-служба ведомства.

Всего, по данным Минобороны, с начала военного конфликта с Украиной в России было сбито более 73 тыс. беспилотников. В ночь на 30 июля силы ПВО уничтожили три БПЛА, все из них — в небе над Брянской областью.