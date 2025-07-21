Минобороны сообщило об ударе «Кинжалами» по предприятиям ВПК Украины

Вооруженные силы России ночью нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Также была поражена инфраструктура военных аэродромов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В заявлении сказано, что российские военнослужащие применяли высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования. В том числе использовались БПЛА и гиперзвуковые ракеты «Кинжал». «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены»,— заявили в военном ведомстве.

Кроме того, российская армия сбила за сутки 397 украинских беспилотников и снаряд РСЗО HIMARS. В пресс-релизе сказано, что уничтожены три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 американского производства. Удары также были нанесены по складам боеприпасов, цеху сборки БПЛА и территориальному центру комплектования ВСУ, заявили в Минобороны.