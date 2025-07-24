Российские войска ночью ударили по предприятиям ВПК Украины

Минобороны РФ сообщило, что ночью военнослужащие нанесли удар оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Также целями удара были объекты энергетического комплекса, обеспечивающие деятельность ВСУ. По данным российского ведомства, все объекты поражены.

Согласно сводке ведомства, оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия также ударили по цехам сборки и хранения беспилотников ВСУ, складам горючего и ракетно-артиллерийского вооружения. Помимо этого удары нанесли по пунктам временной дислокации ВСУ в 136 районах.

Российское министерство несколько раз за этот месяц отчитывалось об ударах по предприятиям украинского ВПК. В начале июля Минобороны России также заявило об ударе по газо-энергетической инфраструктуре Украины.