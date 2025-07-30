Семьдесят восемь выпускников и педагогов Темрюкского района получили поощрения по итогам учебного года

58 выпускников 11 школ Темрюкского района, в том числе 13 золотых медалистов и 4 «стобалльника» по русскому языку, биологии, литературе и химии, получили именные сертификаты на поощрительную выплату от ОТЭКО, оператора морских терминалов в порту Тамань. Компания оценила достижения старшеклассников по итогам выпускных экзаменов, участие в волонтёрском движении и успехи в развитии талантов — от игры на саксофоне и занятий танцами до экскурсионного дела и изучения китайского языка. Награды также получили 20 педагогов, завучей и директоров школ за вклад в образование и воспитание школьников. В общей сложности на поддержку 78 выпускников 9 и 11 классов, а также их наставников предприятие направило более 1,6 млн руб. Церемония торжественного вручения сертификатов прошла в Тамани в пятый раз.

Фото: пресс-служба ОТЭКО

«Каждый год ОТЭКО проводит мероприятия, которые помогают понять нам — молодежи, что будущее нашей станицы только в наших руках и именно наши старания делают Родину лучше! Я безмерно рада участвовать и очень благодарна за внимание к подросткам и их наставникам, достижениям и успехам!» — не скрывает эмоций выпускница школы № 9 Тамани Амина Асанова.

ОТЭКО запустила Программу поддержки талантливой молодёжи весной 2022 года и последовательно поощряет стремление учеников и учителей Тамани, Волны, Веселовки, Прогресса и Таманского к знаниям и активному участию в общественной жизни. С 2025 года инициатива компании также распространяется на школы Сенного и Вышестеблиевского сельских поседений — новых участников договора портового предприятия и администраций муниципалитетов о сотрудничестве в экономическом и социальном развитии Темрюкского района. Всего же за 4 года действия Программы ОТЭКО выдала 183 сертификата старшеклассникам и 113 — педагогам на общую сумму свыше 5,5 млн рублей.

«Программа ОТЭКО по поддержке талантливой молодёжи — это дополнение компании к огромной, титанической работе, которую муниципалитеты и государство делают для развития молодого поколения. Шаг за шагом мы и дальше будем помогать ребятам и их учителям достигать поставленные цели в саморазвитии, в реализации собственных талантов, в стремлении сделать жизнь на малой родине, в Краснодарском крае комфортнее и интереснее»,— отмечает директор по корпоративной социальной ответственности ОТЭКО Александр Бурмака.

Основой Программы поддержки талантливой молодёжи и образования в компании называют стремление придать дополнительный импульс желанию школьников и педагогов созидать, ставить перед собой высокие цели и добиваться их. Как показывает практика прошлых лет, лауреаты Программы направляют полученные средства на подготовку к поступлению и обучению в вузах, а после обучения планируют вернуться в Темрюкский район и работать на благо его развития, в том числе на терминалах ОТЭКО в порту Тамань.