ФАС выявила нарушение закона о торговле у дистрибьютора «Светофора» на Кубани

Логистический оператор «ЮгСервис», работающий с торговой сетью «Светофор» в Краснодарском крае, нарушил требования закона о торговле. Об этом сообщает пресс-служба ФАС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Краснодарское управление ведомства возбудило дело в отношении компании из-за условий договоров поставки, по которым оплата за товар производилась только после его реализации в магазинах. По данным службы, такие условия нарушают ограничение на срок оплаты продовольственных товаров с длительным сроком хранения — не более 40 календарных дней.

В ФАС отметили, что подобные схемы приводят к росту издержек у поставщиков, а также могут провоцировать удорожание продукции и снижение инвестиций в производство.

Компания должна привести условия договоров в соответствие с законодательством до 25 августа 2025 года. Также к организации применят административные меры по ч. 3 ст. 14.42 КоАП РФ.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила 21 дело против логистических центров торговой сети «Светофор» в 14 регионах России, включая Краснодарский край. Поводом стало выявление в договорах с поставщиками условий, которые ведомство квалифицирует как кабальные и нарушающие антимонопольное законодательство.