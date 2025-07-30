Fesco нарастила контейнерные перевозки между Индией, ОАЭ и Новороссийском на 30%

Транспортная группа Fesco увеличила контейнерные перевозки между портами Индии, ОАЭ и Новороссийском на 30% в первом полугодии 2025 года. Морским сервисом Fesco Indian Line West компания перевезла более 8,5 тыс. TEU за январь-июнь, сообщает пресс-служба организаци.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В экспортном направлении отправки составили свыше 3,5 тыс. TEU, что на 4% больше аналогичного периода прошлого года. Импортные грузоперевозки превысили 5 тыс.TEU с ростом на 54%.

Регулярный маршрут FIL-W охватывает индийские порты Нава-Шева и Мундра, а также порт Джебель-Али в ОАЭ. На линии работают три контейнеровоза FESCO общей вместимостью более 3 тыс. TEU. Третье судно компания добавила на маршрут в начале июня.

Время доставки грузов из ОАЭ в Новороссийск составляет около 17 суток, из портов Индии — от 21 дня. Контейнеровозы отправляются с периодичностью раз в две недели.

Сервис FIL-W через фидерные линии партнеров связан с портами Калькутта, Тутикорин, Ченнаи в Индии, а также с портами Бангладеш, Пакистана, Шри-Ланки, Кении, Кувейта, Катара, Бахрейна, Омана, Саудовской Аравии и ЮАР.

В импорте основу грузопотока составляют стройматериалы, химическая продукция, пластик, резина, продукты питания и рефрижераторные товары, включая фармацевтику. В экспорте преобладают продукция лесопромышленного комплекса, бумага, металлы и сельскохозяйственные грузы.

Fesco входит в контур управления госкорпорации Росатом.

Анна Гречко