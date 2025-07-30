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Власти Крыма предложили США продать РФ Аляску, чтобы снизить госдолг

Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил Соединенным Штатам рассмотреть возможность продажи Аляски России в качестве меры по снижению федерального долга. Комментарий прозвучал в ответ на публикацию подполковника Сухопутных сил США Джеффри Фрица, предложившего приобрести у России Командорские острова за $15 млрд, мотивируя это необходимостью мониторинга подводной активности Китая в Арктике.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Хватит с них и Аляски. Кстати, может быть, выкупить ее, раз уж они так легко перекраивают карту мира? А США немного сократят госдолг на вырученные деньги. Когда-то продали за бесценок. Купим по рыночной цене», — заявил господин Константинов в беседе с агентством РИА Новости.

С инициативой американского военного не согласились и в российском МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала идею «продажи родины» неприемлемой и напомнила, что в российской юрисдикции подобные действия расцениваются как уголовное преступление. Вместо приобретения новых территорий она рекомендовала Вашингтону направить $15 млрд на частичное обслуживание внешнего долга.

Вячеслав Рыжков

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