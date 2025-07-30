Импорт рыбы на Кубань снизился в 1,7 раза в 2025 году

С начала 2025 года в Краснодарском крае сократился импорт рыбы и морепродуктов. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на Южное межрегиональное управление Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

С января по июнь в регион ввезли 1070 т рыбы — в 1,7 раза меньше, чем за аналогичный период 2024 года (1,8 тыс. т). Основные поставки шли из Вьетнама, КНР, Кореи, Турции и Чили.

Одновременно увеличился импорт кормов и добавок — с 4,1 тыс. т до 8,7 тыс. т (+2,1 раза). Корма ввозили из КНР, Турции, Нидерландов и Малайзии. Объем импорта желатина составил 1,4 тыс. т, что на 36% больше, чем годом ранее (1090 т). Продукт поставляли из КНР, Турции и Индии.

Импорт сливочного масла за полгода сократился вдвое — с 100 т до 50 т. В 2024 году его ввозили из Турции, а в 2025 году — из Индии.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Краснодарский край в первом квартале 2025 года произвел более 20 тыс. т товарной рыбы. По данным регионального министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, объем производства достиг 20,1 тыс. т, что на 20% больше показателей аналогичного периода 2024 года.

Анна Гречко