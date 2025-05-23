Производство товарной рыбы на Кубани выросло на 20% в I квартале 2025 года

Краснодарский край в первом квартале 2025 года произвел более 20 тыс. т товарной рыбы. По данным регионального министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, объем производства достиг 20,1 тыс. т, что на 20% больше показателей аналогичного периода 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

За январь—март предприятия региона выпустили 951 т рыбопосадочного материала, из которых 175 т было реализовано. Помимо этого, кубанские организации выловили 2,4 тыс. т рыбы в водоемах Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна.

Основу промысла составила хамса — 2,34 тыс. т, или 97% от общего объема добычи. Вылов этой рыбы увеличился на 579 т (32,8%) по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отмечал, что «за пять лет в регионе производство товарной рыбы увеличилось на 20%». Сейчас выращиванием рыбы на Кубани занимаются свыше 450 предприятий. Наиболее развита отрасль в Тимашевском, Павловском, Динском, Кореновском и Славянском районах.

Анна Гречко