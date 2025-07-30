Мирра Андреева автоматически вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Монреале

Россиянка Мирра Андреева пробилась в третий круг проходящего в Монреале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 из-за снятия соперницы — канадки Бьянки Андрееску. Призовой фонд соревнований превышает $5,1 млн.

Пресс-служба турнира сообщила, что канадка отказалась от участия из-за травмы лодыжки. Следующей соперницей Мирры Андреевой, занимающей пятое место в рейтинге WTA, станет победительница встречи между австралийкой Майей Джойнт и американкой Маккартни Кесслер.

Также в третий круг турнира вышла 42-я ракетка мира россиянка Вероника Кудерметова. Она обыграла сербку Ольгу Данилович со счетом 6:4, 6:2. В следующем раунде Кудерметова встретится с американкой Коко Гауфф, расположившейся на второй строчке мирового рейтинга.

Ранее во вторник свое выступление на турнире завершили российские теннисистки Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Екатерина Александрова и Диана Шнайдер. Последняя примет участие в парном разряде, где она сыграет вместе с Миррой Андреевой.

Турнир в Монреале завершится в ночь на 8 августа. Его действующей победительницей является американская теннисистка Джессика Пегула.

Таисия Орлова