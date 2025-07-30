В Новороссийске водоканал разъяснил ситуацию с синей водой из-под крана

МУП «Водоканал города Новороссийска» сообщает, что предприятие регулярно проводит лабораторный контроль качества воды на всех этапах водоснабжения. Пробы отбираются на водозаборе ст. Раевская, в распределительных сетях и в рамках социально-гигиенического мониторинга, сообщили в пресс-службе водоканала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба водоканал Новороссийск Фото: пресс-служба водоканал Новороссийск

Ранее в соцсетях жители станицы Раевской пожаловались на изменение цвета воды: из-под крана местных жителей потекла синяя жидкость.

Исследования водоканала охватывают все основные показатели безопасности: микробиологические, органолептические, химические и радиационные. При обнаружении любых отклонений от норм СанПиН немедленно принимаются меры по нормализации качества воды.

Подаваемая в городскую сеть вода полностью соответствует всем требованиям нормативных документов. Для выяснения причин изменения цвета воды в конкретном доме необходимо провести проверку состояния внутридомовых коммуникаций.