На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за жары до +41 градуса

В Краснодарском крае на 30 июля объявили штормовое предупреждение в связи с прогнозируемой сильной жарой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ

По информации спасателей, в дневные и вечерние часы температура воздуха в отдельных районах края может достигнуть +39…+41°C. Жителям и гостям региона рекомендовали носить воздухопроницаемую одежду, избегать перегрева, ограничить физические нагрузки и употребление алкоголя, пить больше воды.

Спасатели напомнили, что в условиях жары возрастает риск возникновения пожаров, и призвали граждан следить за официальными предупреждениями и быть особенно внимательными. В случае ЧС следует обращаться по телефону 112.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что потери урожая зерновых и пропашных культур в южных регионах России на фоне продолжительной засухи могут составить до 25% по сравнению с прошлым годом.

Анна Гречко