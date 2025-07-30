Прокуратура через суд требует признать незаконным повышение тарифов ЖКХ в Омске

В суд подан иск от прокуратуры с требованием признать незаконным постановление об увеличении предельного индекса платы за коммунальные услуги в Омске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Согласно постановлению губернатора Омской области Виталия Хоценко, с 1 июля максимальная индексация тарифов в Омске была увеличена с 16,1% до 39,6%. В ходе прокурорской проверки было установлено, что региональная энергетическая компания «при пересмотре тарифов на тепловую энергию утвердила изменения, внесенные в инвестиционную программу АО "Тепловая компания", в отсутствие на то оснований и с нарушением предусмотренных законом сроков».

По мнению надзорного ведомства, компания не провела фактическое обследование сетей, в результате чего нельзя было установить реальные затраты.

Прокуратура внесла представления Виталию Хоценко, мэру Омска Сергею Шелесту, председателю омского горсовета Владимиру Корбуту, а также генеральному директору АО «Тепловая компания» Владимиру Дмитриеву.

«Губернатор Омской области Виталий Хоценко накануне на основании обращения от АО "Тепловая компания", отказывающейся от мероприятий инвестиционной программы, поручил подготовить указ, отменяющий документ, подписанный ранее исполняющим обязанности, о повышении индекса. Указ сейчас проходит согласования»,— сообщила пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.

Александра Стрелкова