Площадь лесного пожара в районе Кабардинки локализовали на 12,5 гектарах

Лесной пожар в Геленджикском лесничестве в районе Кабардинки охватил огнем 12,5 га территории, на этой площади его к 20:00 29 июля удалось локализовать. В тушении задействована авиация, вертолет Ми-8 совершил 35 сбросов воды (105 т воды), сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

С огнем совместными усилиями борются лесные пожарные Краевого лесопожарного центра министерства природных ресурсов Краснодарского края, МЧС и добровольцы. Всего в тушении задействованы 130 человек и 24 единицы техники.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в связи с необходимостью локализации лесного пожара вблизи села Кабардинка, «Россети Кубань» вводят временное ограничение электроснабжения.