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Из-за лесного пожара в районе Кабардинки временно отключат электроэнергию

В связи с необходимостью локализации лесного пожара вблизи села Кабардинка, «Россети Кубань» вводят временное ограничение электроснабжения. Об этом сообщили в МЦУ Геленджика.

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Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

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Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Отключение электроэнергии затронет улицы: Леселидзе, Полевая, Котовского, Гринченко, Грибоедов, Молодёжная, Казакова, Мироненко, Орджоникидзе, Калинина, Ватутина, Свердлова, Красногвардейская, Тельмана, Ульяновская, Фадеева, Шевченко, Красноармейская, Колхозная, Заставная, Крымская, Чкалова, а также переулок Березовый.

Также отключения коснутся микрорайонов: «Парус», Бобруковая щель, Северный, Западный и Персиковый сад. Полный список улиц, попадающих под ограничение, продолжает уточняться.

Компания «Россети Кубань» приносит извинения за временные неудобства и просит жителей отнестись с пониманием к вынужденным мерам. Энергетики делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения после ликвидации пожара.

Саркис Айвазян

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