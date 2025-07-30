На новосибирца завели дело за создание вирусных программ для хищения денег

Уголовное дело возбуждено на жителя Новосибирской области, занимавшегося созданием вирусных программ. Об этом рассказали в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По информации ведомства, молодой человек писал вредоносное ПО, предназначенное для нейтрализации средств защиты компьютерной информации. Программы он продавал хакерам для кражи интересующих их данных, а также денежных средств со счетов пользователей.

По ч. 2 ст. 273 УК РФ (создание компьютерных программ, предназначенных для нейтрализации средств защиты компьютерной информации, совершенное из корыстной заинтересованности) программисту грозит до 5 лет лишения свободы. Задерживать его не стали. По первому требованию фигурант дела должен являться к следователю.

Илья Николаев