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На новосибирца завели дело за создание вирусных программ для хищения денег

Уголовное дело возбуждено на жителя Новосибирской области, занимавшегося созданием вирусных программ. Об этом рассказали в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По информации ведомства, молодой человек писал вредоносное ПО, предназначенное для нейтрализации средств защиты компьютерной информации. Программы он продавал хакерам для кражи интересующих их данных, а также денежных средств со счетов пользователей.

По ч. 2 ст. 273 УК РФ (создание компьютерных программ, предназначенных для нейтрализации средств защиты компьютерной информации, совершенное из корыстной заинтересованности) программисту грозит до 5 лет лишения свободы. Задерживать его не стали. По первому требованию фигурант дела должен являться к следователю.

Илья Николаев

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