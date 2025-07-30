Трамп заявил, что его жене Мелании нравится Путин

Президент США Дональд Трамп заявил, что его жене Мелании Трамп нравится президент РФ Владимир Путин. Он рассказал об этом в подкасте Pod Force One.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo / AP Фото: Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo / AP

«Мы знаем Путина. И ей (Мелании.— "Ъ") он нравится, и мне. У меня с ним были очень хорошие отношения»,— заявил господин Трамп. При этом он в очередной раз сказал, что разочаровался в российском президенте из-за ударов России по территории Украины.

В июле The Times опубликовало колонку, в которой говорилось, что роль Мелании Трамп в принятии решений ее мужем может недооцениваться. Дональд Трамп утверждал позднее, что супруга лишь хочет окончания кровопролития. Однако член Палаты представителей США, республиканец Дон Бэкон уверяет, что позиция господина Трампа по конфликту на Украине менялась под влиянием жены.

Вчера президент США отвел России 10 дней для завершения конфликта. Дональд Трамп недоволен отсутствием прогресса на российско-украинских переговорах в Стамбуле.

Подробности — в материале «Ъ» «Дональд Трамп не держит срока».