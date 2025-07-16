Трамп: моя жена всего лишь хочет окончания кровопролития на Украине

Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения СМИ о влиянии жены на его решение направить Украине комплексы противовоздушной обороны Patriot.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд и Мелания Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд и Мелания Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Мелания очень умна, нейтральна. Как и я, она всего лишь хочет, чтобы перестали погибать люди»,— сказал Дональд Трамп во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс 15 июля. Брифинг транслировался на YouTube-канале администрации президента США.

На пресс-конференции в Белом доме господин Трамп ранее рассказывал: «Я прихожу домой и говорю первой леди: "Знаешь, я сегодня разговаривал с Владимиром. У нас был замечательный разговор". Она говорит: "Да неужели? Только что еще один город пострадал"».

14 июля британское издание The Times опубликовало колонку, в которой говорилось, что роль Мелании Трамп в решениях ее мужа может недооцениваться. Издание напоминает, что госпожа Трамп родилась в Словении, сохраняет паспорт ЕС, поддерживает Украину в конфликте с Россией.