Трамп: моя жена всего лишь хочет окончания кровопролития на Украине
Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения СМИ о влиянии жены на его решение направить Украине комплексы противовоздушной обороны Patriot.
Дональд и Мелания Трамп
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
«Мелания очень умна, нейтральна. Как и я, она всего лишь хочет, чтобы перестали погибать люди»,— сказал Дональд Трамп во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс 15 июля. Брифинг транслировался на YouTube-канале администрации президента США.
На пресс-конференции в Белом доме господин Трамп ранее рассказывал: «Я прихожу домой и говорю первой леди: "Знаешь, я сегодня разговаривал с Владимиром. У нас был замечательный разговор". Она говорит: "Да неужели? Только что еще один город пострадал"».
14 июля британское издание The Times опубликовало колонку, в которой говорилось, что роль Мелании Трамп в решениях ее мужа может недооцениваться. Издание напоминает, что госпожа Трамп родилась в Словении, сохраняет паспорт ЕС, поддерживает Украину в конфликте с Россией.