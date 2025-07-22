В Конгрессе поблагодарили Меланию Трамп за смену позиции президента по Украине

Член Палаты представителей США, республиканец Дон Бэкон заявил, что позиция президента Дональда Трампа по конфликту на Украине менялась под влиянием его жены Мелании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мелания и Дональд Трамп

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Мелания и Дональд Трамп

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Господин Бэкон сказал в интервью The Hill, что супруга господина Трампа якобы регулярно напоминает ему о боевых действиях на Украине. «Я думаю, мы должны поблагодарить Меланию. Даже сам президент сказал, что жена каждый вечер напоминает ему о бомбардировках», — заявил конгрессмен.

В середине июля Трамп комментировал сообщения СМИ о предполагаемом влиянии его супруги на решение направить Украине комплексы Patriot. Он заявил, что жена всего лишь хочет окончания кровопролития на Украине.

14 июля американский президент объявил о соглашении с НАТО о поставках оружия на Украину. Дональд Трамп также заявил о готовности ввести 100-процентные вторичные пошлины, если стороны конфликта на Украине не достигнут соглашения в течение 50 дней. Тарифы будут направлены против стран, ведущих бизнес с Россией.

Подробнее — в материале «Ъ» «И ты, Трамп».