Теннисист Даниил Медведев прошел в третий круг турнира ATP в Торонто

Даниил Медведев обыграл чеха Далибора Сврчину во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Торонто. Встреча продлилась 1 час 51 мин и закончилась со счетом 7:6 (7:3), 6:4 в пользу россиянина. В третьем круге господин Медведев сыграет с представителем Австралии Алексеем Попыриным.

29-летний российский спортсмен занимает 14 строчку в рейтинге ATP. В 2022 году теннисист на протяжении 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP. Он шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но победил только на US Open в 2021 году.

Турнир в Торонто относится к категории Masters. Его призовой фонд превышает $9 млн.