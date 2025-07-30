NBC сообщил о возможной отставке главы Пентагона Хегсета

Глава Пентагона Пит Хегсет рассматривает возможность выдвижения на пост губернатора штата Теннесси в 2026 году, сообщает NBC со ссылкой на источники. В этом случае господину Хегсету придется покинуть пост министра обороны.

По словам одного из собеседников канала, Пит Хегсет обсуждал эту тему в течение последних трех недель, и он настроен серьезно. Обсуждения якобы касались того, что необходимо для участия в выборах, в том числе какие выдвигаются требования к кандидатам на пост губернатора и каковы шансы господина Хегсета на победу.

Другие источники NBC при этом отрицают, что глава Пентагона намерен выдвинуться в губернаторы. По данным канала, если Пит Хегсет решит претендовать на губернаторский пост, президент США Дональд Трамп может передать его обязанности министру Сухопутных войск США Дэниелу Дрисколлу или замминистра обороны по политическим вопросам Элбриджу Колби.

Помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл назвал публикацию NBC «фейковыми новостями». Он заверил, что господин Хегсет «сосредоточен исключительно на службе при президенте Трампе».

Пит Хегсет после своего назначения уже несколько раз оказывался в центре скандалов. В частности, в апреле The New York Times сообщила, что он делился засекреченными военными планами в личном чате со своей женой и братом. По данным CNN, Дональд Трамп решил не увольнять министра, поскольку потратил на его утверждение много ресурсов.

Подробности — в материале «Ъ» «В Пентагоне поселился замечательный Хегсет».