CNN: Трамп отказался увольнять Хегсета из-за вложенного «политического капитала»

Президент США Дональд Трамп решил не отправлять в отставку замешанного в скандале с утечками главу Пентагона Пита Хегсета, поскольку потратил на его утверждение много ресурсов, пишет CNN со ссылкой на источники.

«У президента сложились совершенно разные представления об (уволенном советнике по нацбезопасности Майке.— "Ъ") Уолце и Пите Хегсете, несмотря на то что оба сыграли ключевую роль в истории с Signal. Он (Дональд Трамп.— "Ъ") посчитал, что не стоит увольнять министра обороны, после того как потратил очень много политического капитала для его утверждения»,— говорится в материале телеканала.

Для назначения Майка Уолца, отмечает CNN, не требовалось одобрение Сената, поэтому процедура его увольнения проще. Советника президента отправили в отставку 1 мая.

Обе скандальные ситуации с приложением Signal произошли в течение двух месяцев. В марте главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что советник президента США Майк Уолц случайно добавил его в секретный чат. В нем, по словам журналиста, обсуждалось планируемое нападение на йеменских хуситов. Глава Пентагона Пит Хегсет отрицал отправку военных планов в чат, а Майк Уолц взял ответственность на себя. В апреле газета The New York Times сообщила, что господин Хегсет делился засекреченными военными планами в личном чате со своей женой и братом. Глава Пентагона отрицал эту информацию.

Екатерина Отрашкевич