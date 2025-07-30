Трамп заявил о планах Си Цзиньпина посетить США

Президент США Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин «настойчиво добивается личной встречи в ближайшее время». Господин Трамп выразил готовность встретиться с лидером КНР.

По его словам, господин Си намерен совершить визит в Штаты. Также обсуждается визит делегации США в Китай. Предполагаемые даты пока прорабатываются. «(Си Цзиньпин.— "Ъ") хочет, чтобы я поехал туда, и он собирается приехать (в США.— "Ъ")... Посмотрим, что получится, но мы, скорее всего, поедем в Китай в недалеком будущем, может быть, до конца этого года — и он приедет к нам»,— сказал Дональд Трамп шотландскому изданию Breitbart.

Газета The Times со ссылкой на источники писала, что в начале сентября в Пекине может пройти встреча президента России Владимира Путина с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. На прошлой неделе господин Трамп допустил встречу с лидером КНР «в недалеком будущем». При этом он отмечал, что приедет только по приглашению.

О поездке президента США в Шотландию — в материале «Ъ» «Дональд Трамп уценил Европу».