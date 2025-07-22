Трамп допустил встречу с Си «в недалеком будущем»

Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции, что может встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином «в недалеком будущем». Он напомнил, что китайский лидер приглашал его посетить Пекин. Его слова передает Reuters.

На вопрос о том, встретится ли он в Пекине с Владимиром Путиным, Дональд Трамп ответил: «Все встречи возможны».

Дональд Трамп и Си Цзиньпин созванивались 5 июня. Тогда же американский президент пригласил председателя КНР в США. Телефонный разговор лидеров был посвящен торговой сделке.

Газета The Times со ссылкой на источники писала, что в начале сентября в Пекине может пройти встреча президента России Владимира Путина с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. По информации издания, она может совпасть с празднованием 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. Владимир Путин уже подтвердил визит в Китай, его переговоры с Си Цзиньпином назначены на 2 сентября.

Лусине Баласян