Дональд Трамп уценил Европу

Во вторник, 29 июля, президент США Дональд Трамп завершил поездку в Шотландию, в ходе которой договорился о заключении нового торгового соглашения с Евросоюзом, провел переговоры с британским премьером Киром Стармером и сделал жесткие заявления по России и Китаю. Поездка позволила ему подтвердить американское лидерство в отношениях с европейскими союзниками, навязав им дискриминационные условия торговли. Как Евросоюз, так и Великобритания были вынуждены сыграть по правилам Дональда Трампа. Впрочем, президент США все же сделал им шаг навстречу по украинскому кризису, сообщив, что до введения новых санкций против России остались считаные дни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фонтанирующий идеями Дональд Трамп показал, кто Царь зверей в евроатлантическом сообществе (на заднем плане — премьер-министр Великобритании Кир Стармер)

Фото: Jane Barlow / Pool Photo / AP Фонтанирующий идеями Дональд Трамп показал, кто Царь зверей в евроатлантическом сообществе (на заднем плане — премьер-министр Великобритании Кир Стармер)

Фото: Jane Barlow / Pool Photo / AP

Пятидневная поездка президента США в Шотландию, анонсированная как частный визит, в итоге приобрела громкое геополитическое звучание. Выбор Шотландии как места для решения главных вопросов в отношениях с союзниками и соперниками, как выяснилось, был не случайным.

Отправляясь в Соединенное Королевство, Дональд Трамп изначально давал понять, что в дорогу его позвали дела семейные. На родине шотландского виски родилась и его мать Мэри Энн Маклауд Трамп, в честь которой он назвал находящееся в Тернберри (графство Южный Эршир) новое поле для гольфа, дав ему имя MacLeod Course. Остановившись в принадлежащем ему элитном гольф-клубе, Дональд Трамп не отказал себе в удовольствии в качестве разминки перед важными политическими решениями сыграть в гольф.

Атмосфера Шотландии, родины предков, позволила президенту США с первых шагов чувствовать себя здесь как дома и с видом главного управляющего раздавать директивы, как этот дом обустроить, постоянно напоминая, кто в нем хозяин.

Его советы касались не только Шотландии, но и всей Европы.

«Отключите ветрогенераторы. Вы портите свои страны. Это так грустно. Во время авиаперелета видно, что ветрогенераторы везде, они портят ваши прекрасные поля и долины, из-за них гибнут птицы»,— заявил Дональд Трамп уже по прибытии в Глазго, атаковав популярную в Европе и ненавистную ему зеленую энергетику.

Ранее господин Трамп неоднократно предупреждал, что европейские страны делают большую ошибку, вкладывая ресурсы в реализацию зеленой повестки. Под огнем его острой критики, в частности, оказалось правительство Германии — по мнению президента Трампа, ставка на эксперименты в зеленой энергетике способна довести ведущее государство ЕС до банкротства.

Словесная атака на ветрогенераторы подводила к мысли о том, что отказывающейся от российских углеводородов Европе пора ускорить переход на американские энергоносители.

По итогам переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая была вынуждена специально прилететь в страну, покинувшую ЕС, чтобы обсуждать с Дональдом Трампом новое торговое соглашение между США и Евросоюзом, была достигнута договоренность о покупке Евросоюзом у США энергоносителей на астрономическую сумму $750 млрд.

Для исполнения обещания, которое Урсула фон дер Ляйен была вынуждена дать Дональду Трампу, Европе фактически нужно будет утроить американский импорт энергоносителей в течение следующих трех лет, что уже вызвало у экспертов сомнения в возможности реализации этого революционного плана. Издание Politico называет принятое решение фантастическим, указывая на то, что реализовать его по многим причинам будет крайне сложно.

Тем не менее состоявшиеся в минувшее воскресенье переговоры президента США с главой Еврокомиссии в целом стали бенефисом господина Трампа, который был хозяином положения.

«У нас есть шансы 50 на 50 заключить сделку. И действительно, речь идет о восстановлении равновесия. У нас профицит, у Соединенных Штатов — дефицит, и мы должны его сбалансировать»,— заявила фон дер Ляйен перед началом переговоров, дав понять, что она согласна с аргументами президента США и приехала в Шотландию не конфликтовать, а найти решение, которое бы его удовлетворило. «Если мы добьемся успеха, я думаю, это будет самая крупная сделка, которую когда-либо заключал каждый из нас»,— добавила она.

По итогам переговоров стороны договорились о новом торговом соглашении, в рамках которого почти весь экспорт из ЕС в США будет обложен пошлинами в размере 15%. Кроме того, Евросоюз взял на себя обязательство закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.

Однако слова главы Еврокомиссии об «успехе» первым из европейских лидеров поставил под сомнение глава крупнейшей экономики ЕС, канцлер Германии Фридрих Мерц. «Я не удовлетворен этим результатом… Я лишь констатирую: большего, исходя из начальных условий, которые у нас были с США, было явно невозможно достичь. А это, прямо говоря, означает, что немецкая экономика понесет значительный ущерб из-за этих пошлин»,— удрученно признал глава правительства Германии.

В целом договоренности Дональда Трампа и Урсулы фон дер Ляйен вызвали в странах острую критику: ведущие эксперты и СМИ оценили их как «капитуляцию» перед Дональдом Трампом, который сумел навязать Евросоюзу дискриминационные условия в торговле, а также показал политическую слабость ЕС.

«Торговая война, длившаяся с весны, наконец подошла к концу в эти выходные в Тернберри, куда президент США прилетел поиграть в гольф. Пусть и с опозданием, но европейцы поняли, что последнее слово в обсуждении “сделки” всегда будет за Трампом, который с удовольствием диктует свои условия всему миру через собственную соцсеть. В Брюсселе пришли к выводу, что нет смысла делать ставку на рациональность»,— констатирует газета Le Figaro. «Соглашение, конечно, лучше, чем торговая война. Тем не менее для европейцев это капитуляция. Ради мира они отказываются от тех ценностей и принципов, которые еще недавно считали незыблемыми»,— продолжает Der Spiegel. Как отмечает издание, «Евросоюз экономически слаб, зависит от США в военном отношении и не может позволить себе вести затяжную и непредсказуемую экономическую войну со страной, на которую он опирается в конфликте со все более агрессивной Россией».

«Есть в этом что-то невероятно ироничное: высшее руководство ЕС должно было лететь в Британию, чтобы заключить крупнейшую для блока сделку с момента “Брексита”. Это то, чего хотел Трамп, и то, что он получил»,— подводит итог Politico.eu.

Впрочем, в ходе поездки в Шотландию президент США все же подсластил горькую пилюлю своим европейским союзникам и сделал им шаг навстречу по украинскому кризису, сообщив, что до введения американских санкций против России, возможно, остались считаные дни. Стоя у входа в принадлежащий ему гольф-клуб Trump Turnberry рядом с премьером Стармером и его супругой Викторией, Дональд Трамп выдвинул Москве ультиматум — прекратить боевые действия на Украине в ближайшие полторы недели или быть готовой к введению 100-процентных американских пошлин для стран, закупающих российские товары (подробнее см. “Ъ” от 28 июля).

Окончательно вжившись в роль лидера западного мира, Дональд Трамп неожиданно решил продемонстрировать жесткость еще и по отношению к Китаю, сообщив о том, что не рвется встречаться не только с Владимиром Путиным, но и с председателем КНР Си Цзиньпином. «Фейковые новости сообщают, что я добиваюсь “саммита” с председателем КНР Си. Это неверно, я ничего не добиваюсь! Я могу поехать в Китай, но это было бы только по приглашению председателя Си, которое было направлено. В противном случае никакого интереса!» — написал Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Между тем ранее в июне он принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай и пообещал совершить визит «в какой-то момент».

Сергей Строкань