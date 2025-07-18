The Times: Трамп, Путин и Си Цзиньпин могут встретиться в Китае в сентябре

Лидеры США, России и Китая — Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин — могут провести совместную встречу в Пекине в начале сентября. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники в КНР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

По данным издания, встреча может совпасть с празднованием 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. Торжественный военный парад запланирован на 3 сентября на площади Тяньаньмэнь, где должны присутствовать китайский и российский лидеры.

«Образ китайских, российских и американских лидеров, стоящих вместе, может стать мощным посланием мира и стабильности»,— цитирует газета китайского политолога Цзинь Цаньжуна.

Владимир Путин уже подтвердил свое участие. Его переговоры с Си Цзиньпином намечены на 2 сентября, говорил помощник президента Юрий Ушаков. Пекин рассматривает возможность пригласить также Дональда Трампа на эти мероприятия. Как отмечает The Times, вероятность трехсторонних переговоров существует, однако господин Трамп предпочел бы провести их на территории США.

Подробнее об отношениях России и КНР — в материале «Ъ» «Больше чем союз».