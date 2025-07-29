Трамп не добивается саммита с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил, что приедет в КНР только по приглашению председателя Си Цзиньпина. Никакого саммита он не добивается, заверил американский лидер.

«Это неверно, я ничего не добиваюсь! Я могу поехать в Китай, но это было бы только по приглашению председателя Си (Цзиньпина.—“Ъ”), которое было направлено. В противном случае никакого интереса!» — написал господин Трамп в социальной сети Truth Social.

Ранее газета The Times со ссылкой на источники писала о возможной встрече господина Трампа с лидером КНР и президентом России Владимиром Путиным в Китае в сентябре. Российская сторона уже подтвердила свой визит, американская — тоже приняла приглашение. При этом президент США не назвал конкретных сроков приезда. Он обозначил лишь, что встреча в Китае «какой-то момент» возможна.