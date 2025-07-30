«Кубань — экономически активный регион, где большой автопарк»

Средняя стоимость покупки ОСАГО в России по итогам второго квартала 2025 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 6%, до 6,1 тыс. руб., следует из данных финансового маркетплейса «Сравни». При этом объем продаж полисов вырос более чем на 20% год к году. На третьем месте после Москвы и Московской области по количеству проданных полисов ОСАГО оказался Краснодарский край — рост год к году составил 34%, а средняя цена полиса в регионе составила 6 139 рублей (минус 7% год к году). Директор филиала «Росгосстраха» в Краснодарском крае Александр Казаков рассказал «Ъ-Кубань» о причинах снижения стоимости ОСАГО на Кубани.

Александр Казаков

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«В первую очередь на снижение стоимости полиса влияют законодательные изменения и тарифная политика регулятора, позволяющая индивидуально и справедливо тарифицировать договоры для аккуратных автовладельцев. Также на это повлияла статистика аварийности, уровень доходов населения и стоимость ремонта автомобилей. Мы видим, что в последнее время улучшается дорожная инфраструктура и качество дорог на Кубани, благодаря чему повышается уровень безопасности дорожного движения и, что закономерно, снижается количество ДТП. Еще одна причина — конкуренция среди страховых компаний, стремящихся привлечь больше безаварийных водителей.

Комплекс факторов влияет и на рост продаж полисов ОСАГО. Кубань — экономически активный регион, где достаточно большой автопарк. Самыми популярными автомобилями, застрахованными в регионе, являются модели отечественных марок – “Лада” и “Газель”. Эти автомобили популярны благодаря низкой цене и доступности запчастей. Также из-за надежности и доступной цены обслуживания востребованы бюджетные иномарки среднего класса — Hyundai Solaris и Kia Rio.

Полагаю, что свою роль сыграло и расширение каналов продаж, включая онлайн-платформы и мобильные приложения. В то же время важно учитывать и другие факторы — такие как экономическая ситуация в регионе и сезонность спроса.

Однако ситуация на рынке ОСАГО меняется постоянно. В ряде регионов сохраняются “аномалии” — в частности, значительно превышены средние по стране показатели частоты наступления страховых случаев и их неоднократности, средней выплаты. Все это может свидетельствовать о недобросовестных действиях и прямом мошенничестве. Добавьте к этим рискам рост стоимости запасных частей, который зависит от курса на валютном рынке. Эти и другие причины по-прежнему влияют на то, что ОСАГО остается высокорисковым сегментом для страховой отрасли.

В Краснодарском крае мы не ожидаем значительного роста стоимости полиса, поскольку в силу высокой конкуренции на рынке ОСАГО страховщики стараются сдерживать рост тарифа для хороших клиентов, а по убыточным клиентам уже и так используются значения по верхней границе тарифного коридора».